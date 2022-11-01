Хаменеи обвинил США в манипуляции иранцами

«Доклады спецслужб показывают, что противник разработал план в отношении Тегерана и больших и малых городов страны», - сказал Хаменеи, выступая перед группой школьников, приглашенных на годовщину захвата заложников в посольстве США в Тегеране в 1979 году.

«Их план, их цель - заставить иранский народ следовать за ними, а мнение иранского народа совпасть с мнением британских и американских лидеров. В сложной войне последних недель Соединенные Штаты, Израиль, некоторые коварные силы в Европе и некоторые группировки использовали все свои средства, чтобы нанести удар по иранскому народу», - сказал Хаменеи.