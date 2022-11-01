Гурбан Гурбанов о завтрашнем матче с «Фрайбургом»

Игра состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45. Напомним, «Карабах» перед последним туром на очко опережает французский «Нант». Если французы обыграют завтра в параллельной игре «Олимпиакос», то «Карабаху», чтобы занять 2-е место в группе, необходимо будет побеждать немцев. Если же «Нант» не выиграет в Греции, то «Карабах» в любом случае станет 2-м в этом квартете.

«Все прекрасно знаем значимость этой игры, - говорит Гурбанов. - Будем играть против сильного соперника, который пока не проигрывал. После первой игры лучше знаем футболистов «Фрайбурга». Понимаем, что завтра нам надо быть очень внимательными на поле. Верю в свою команду. Надеюсь, добьемся завтра хорошего результата.

В каком психологическом состоянии Шахрудин Магомедалиев? Об этом очень много говорят в последние дни. Это беспокоит. Не хотелось бы этого, потому что выходим на важный матч. Мы – профессионалы, и все в порядке. Такие моменты создают у голкипера и всей команды напряжение.

Могу сказать, что у нас нет психологических проблем. Постараемся не допускать ошибок. Футбол – это игра ошибок. Нет игрока, который не допускал бы их.

«Фрайбург» уже обеспечил себе 1-е место в группе. Сложно сказать, как это отразится на завтрашней игре. В таких случаях команда обычно играет спокойнее. Но мы прежде всего думаем о своей игре.

Будут ли готовы к завтрашнему матчу Гара Гараев, Бадави Гусейнов и Леандро Андраде? Бадави и Андраде не сыграют, Гара под вопросом.

«Карабах» никогда не выигрывал заключительные матчи на групповой стадии? Не хочу возвращаться в прошлое. Постараемся показать себя с лучшей стороны. С психологической точки зрения, как я уже сказал, в команде все в порядке».