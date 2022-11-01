Беларусь ответила Армении

Минск всегда последовательно выступал за мирное урегулирование азербайджано-армянских отношений, говорится в заявлении МИД Беларуси.

Ведомство также прокомментировало недавнее заявление своих армянских коллег: «Мы считаем, что МИД Армении занял весьма оригинальную позицию».

Ранее в МИД Армении раскритиковали заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о попытках Еревана втянуть ОДКБ в войну против Азербайджана.