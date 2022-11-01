Geopolitical monitor: Иран опасается, что Азербайджан отрежет его от Армении

Иран опасается, что Азербайджан отрежет его от ключевого союзника в регионе - Армении, говорит профильное аналитическое канадское издание Geopolitical monitor.

В публикации также отмечается, что Баку сумел наладить хорошие отношения с окружающими Иран странами.

«Иран, находясь под санкциями, десятилетиями опирался на Россию, Северную Корею и Сирию. А президент Азербайджана сумел не только в десять раз увеличить масштабы международных отношений страны, но и заключил военный пакт с Турцией, альянс с Израилем и обеспечил поддержку со стороны стран Персидского залива», - говорится в публикации.