Икрам Нур, автор haqqin.az 20:15

Администрация Байдена не собирается в настоящее время тратить время на попытки возродить ядерную сделку с Ираном, учитывая разгон Тегераном протестующих, иранскую поддержку войны России в Украине и позиции Ирана по своей ядерной программе, заявил на днях посланник США по Ирану Роб Мэлли. «В полночь 15 августа мы думали, что у нас есть сделка», - говорили европейские дипломаты. За короткий срок ситуация изменилась на 180 градусов, и теперь все совсем наоборот. По всем экономическим и политическим показаниям Ирану действительно нужно было это соглашение. Но Тегеран от него отказался – и сделал это совершенно сознательно.

Причина очевидна. Иранские власти сделали ставку на Россию, точнее на российскую агрессию в Украине. У них сложилось впечатление, что, оказавшись в международной изоляции, Москва пойдет на самое тесное сотрудничество с Тегераном, – и в Иран рекой хлынут столь необходимые ему военные технологии, а Россия станет рынком для иранских товаров. А антиамериканские лозунги станут той благодатной почвой, на которой сотрудничество двух государств так расцветет, что все остальные страны в мире будут ему завидовать. 252 дня назад, когда начиналась путинская «спецоперация», эта картинка выглядела безупречной. Именно тогда Москве удалось убедить Тегеран, что ядерная сделка тому не очень-то и нужна, – и без Запада вдвоем справимся. Но сейчас все выглядит не так радужно. Из всех иранских товаров массового потребления на российских прилавках появилась только «Фанта» и «Кола». А товарооборот за восемь месяцев прибавил 36,4% и составил 3,3 миллиарда долларов. Если из этой суммы вычесть те деньги, которые Москва предоставила Тегерану на расширение выпуска «Шахедов» и производство прочей военной продукции, то получаются какие-то несерьезные цифры, мало что дающие иранской экономике.

Российская и иранская бюрократия оказались не способны оперативно отвечать на экономические вызовы. Все сообщения о новых российско-иранских инициативах обязательно сопровождаются глаголами в будущем времени: «ожидается», «планируется», «прибыль может составить». Реальное же сотрудничество между Москвой и Тегераном, если проанализировать российскую и иранскую прессу, состоит только в массированном обмене делегациями различного уровня. Ничего прорывного и срочного там попросту нет. Замыслив сделку с Москвой, как реванш за неудавшуюся сделку с Китаем, – а все помнят, сколько надежд на это возлагалось, – Тегеран явно проиграл. И в первом, с Пекином, и во втором, с Москвой, случае. Откровенно переоценив возможности российской экономики. Точнее, тех российских государственных корпораций, которым из Кремля было дано разрешение на развитие иранских проектов. Спросите любого высокопоставленного российского чиновника, а редакция haqqin.az за последние 8 месяцев так и делала, в чем заключается «иранский кейс Москвы». И вы со 100%-ной гарантией не услышите внятного ответа. «Будем», «намерены», «надеемся» - и прочая словесная эквилибристика.