Иран опроверг угрозу нападения на Саудовскую Аравию

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани опроверг данные о подготовке нападения на Саудовскую Аравию. Сообщение об этом опубликовано на сайте иранского МИД.

"Исламская Республика Иран придерживается политики добрососедства, действует на основе взаимоуважения и в рамках международного права, стремится к укреплению стабильности и безопасности в регионе и продолжит конструктивное взаимодействие с соседними странами", - говорится в заявлении дипломата.