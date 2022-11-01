Симоньян накручивала посещаемость RT с помощью порносайтов

Арбитражный суд Москвы остановил производство по делу об обвинении российских оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь в оскорблении сотрудников телеканала RT и нанесении ущерба деловой репутации канала.

В июне 2020 г. Соболь сняла видеоролик, в котором заявила, что RT занимается накруткой просмотров своих сюжетов на YouTube, используя ботов из-за рубежа, а также накрутки просмотров с использованием рекламы на порносайтах.

Закрытие дела, не освещаемое российской прессой, означает, что Соболь была права.

Соболь провела проверку канала после того, как главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила, что сетка YouTube-каналов RT достигла десяти миллиардов просмотров, опередив даже CNN. Демонстрируя такую посещаемость, она оправдывала многомиллиардные бюджеты медиагруппы.