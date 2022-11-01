Шольц о статусе Тайваня
Германия поддерживает принцип «единого Китая». Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Он добавил, что изменение статус-кво Тайваня может произойти только мирным путем и при взаимном согласии.
«Напряженная ситуация вокруг Тайваня беспокоит. Как США и многие другие страны, мы следуем политике «одного Китая». Сюда относится то, что изменение статус-кво может произойти только мирным путем и при взаимном согласии», - сказал лидер Германии.