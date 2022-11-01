Владелец «Билайна» продает бизнес в России

Базирующийся в Нидерландах холдинг VEON сегодня объявил о начале продажи российского бизнеса - компании «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн»), пишут российские СМИ.

Из-за того, что акционером «ВымпелКома» является «иностранный холдинг из недружественной юрисдикции», на компанию «было наложено множество различных регуляторных ограничений», и она находится «в менее выгодном положении по сравнению с другими игроками телеком-рынка», сообщил представитель «ВымпелКома».