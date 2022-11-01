186-я по счету акция «Открытый микрофон» прошла в Геранбое. В ходе мероприятия граждане традиционно обратились к представителям ПО «Азеригаз».

В частности, мать шехида Саадат Тагиева попросила газифицировать частный дом в селе Гарадаглы Геранбойского района.

Было отмечено, что по распоряжению руководства SOCAR заявки, относящиеся к таким категориям населения, рассматриваются с особым вниманием.

Мансура Бабакишиева, приехавшая из села Низаминского района, обратилась с просьбой установить в ее частном доме второй счетчик. А Таджира Мамедова попросила изменить месторасположение газопровода.

По всем обращениям, прозвучавшим на мероприятии, представители ПО дали необходимые разъяснения.