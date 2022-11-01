Бывший следователь и экс-полицейский требовали 300 тысяч от индийцев

Состоялось судебное заседание по уголовному делу бывшего следователя Бакинской городской прокуратуры Самира Керимова и офицера полиции в отставке Рамина Талыбова, которых обвиняют в получении взяток от граждан Индии, занимавшихся продажей моющих средств в Баку.

Как сообщает haqqın.az, на заседании бывший следователь подал ходатайство. Он заявил, что не признает себя виновным, и попросил допросить его после того, как выступит другой подсудимый, а также свидетели. Керимов также ходатайствовал о допросе указанных в уголовном деле граждан Индии в соответствии с судебными правами этой страны в рамках международного правосудия, а также в проведении очной ставки в формате видеоконференции.

Подсудимый также попросил допросить Ульви Аллахъярова, который в то время был начальником 28-го отдела полиции Ясамальского районного управления полиции.

«Во время допроса граждан Индии присутствовал переводчик. Личность этого переводчика должна быть установлена, и он должен быть допрошен в суде. Другой переводчик, Кямран Мурадов, должен быть проверен на предмет того, является ли он специалистом с высшим образованием и имеет ли диплом. Также необходимо проверить знание Мурадовым английского языка», - говорится в заявлении.

Позже бывший следователь попросил допросить Нуреддина Гасымова, следователя, проводившего следствие по указанному уголовному делу, и Айдына Аббасова, сына бывшего первого вице-премьер-министра Аббаса Аббасова.

Камандар Насибов, адвокат Керимова, попросил удовлетворить ходатайство его подзащитного. Ходатайство удовлетворили только частично - Керимову разрешили дать показания в конце.

После этого прокурор огласил обвинительное заключение. Согласно обвинительному акту, следователь Бакинской городской прокуратуры Самир Керимов и оперуполномоченный Рамин Талыбов требовали от индийцев 300 тысяч долларов (1 миллион 400 тысяч манатов по курсу на тот момент – ред.). В итоге они получили 20 тысяч манатов.

Утверждается, что за счет взятки Керимов и Талыбов закрыли глаза на производство на объекте некачественной продукции. Согласно документам следствия, Самир Керимов получил взятки от граждан Индии – Шама Даса Ганшамдаса, Раджа Кумара Вадхвани Анила, Кишора Синди, Нареша Шанти Кумара, Викрама Сингха Раджпурохита, Венкатеша Кадри, Бходжвани Дхираджа, Ашока Кумара, Анантакришнана Баласубраманиана.

Ни бывший следователь, ни сотрудник милиции не признали себя виновными в предъявленном им обвинении. Позже судья попросил стороны определить порядок судебного следствия.

Адвокат Камандар Насибов выступил с заявлением о допросе в суде Айдына Аббасова, сына Аббаса Аббасова: «Уголовное дело возбуждено на основании указания Айдына Аббасова. До возбуждения уголовного дела Аббасов находился у Закира Гаралова, и по его указанию было возбуждено уголовное дело. Мы считаем, что здесь должны допрашивать граждан Индии. После этого обвиняемый даст показания».

Судья принял следующее решение: сначала допросят свидетелей, затем дадут показания обвиняемые и, наконец, будут исследованы доказательства по делу.

Судебный процесс продолжится 14 ноября.

Отметим, что расследование дела было приостановлено на 20 лет в связи с отсутствием Керимова в стране. Был выдан ордер на его арест. 62-летний Керимов, вернувшийся в Баку спустя 20 лет, был арестован в ходе операции правоохранительных органов.