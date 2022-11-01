Сербские войска сбили неизвестный беспилотник

ВС Сербии сбили неизвестный беспилотник в воздушном пространстве страны, пишут зарубежные телеграм-каналы.

 

«Сербская армия сбила беспилотник над казармами в городе Рашке.

Ранее за казармой велось наблюдение и разведка, поэтому армия в соответствии с приказом верховного главнокомандующего действовала и сбила беспилотник.

Объявление от сербской армии ожидается в ближайшее время».