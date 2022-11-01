Россияне строят непонятное сооружение на Запорожской АЭС

Российские военные строят на территории Запорожской атомной электростанции объект неизвестного назначения и не пускают туда персонал. Об этом заявила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины на официальном сайте.

Строительство развернули на площадке хранилища отработанного ядерного топлива у одной из семи ядерных установок станции. Сотрудников станции не допускают к месту проведения работ.

Украинское ведомство предупредило, что действия российских сил нарушают не только требования законодательства Украины, но и нормы ядерной и радиационной безопасности.