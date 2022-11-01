RT выпустила фильм уволенного за призывы к убийству украинских детей пропагандиста

На канале «RT Россия» в Rutube вышел фильм о российском спорте призывавшего топить украинских детей журналиста Антона Красовского. Об этом пишут российские СМИ.

Ранее канал RT приостановил сотрудничество с журналистом после его призыва «топить в реке» и «сжигать» украинских детей. Антона Красовского осудила глава канала Маргарита Симоньян, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям проверить высказывания ведущего.

Напомним, Антон Красовский призвал топить и сжигать украинских детей, которые считают Россию оккупантом, во время интервью с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко, которое вышло в октябре 2022 года.