Армянский политолог: Ереван - единомышленник Тегерана в борьбе с тюркским миром

Визит Пашиняна в Тегеран прорывным не станет, но придаст драйв отношениям, заявила армянским СМИ иранист Жанна Варданян, комментируя визит премьер-министра страны Никола Пашиняна в Иран.

Ереван заинтересован в более активном вовлечении Ирана в процессы вокруг страны, учитывая позицию по территориальной целостности Армении. Действия Тегерана на Южном Кавказе говорят о его попытках подключиться к большой игре за влияние и восстановить баланс сил», - сказала она.

По словам Варданян, Армения для Ирана – «альтернативная дорога в Европу, возможность углубить отношения с ЕАЭС, а Ереван - единомышленник Тегерана в борьбе с тюркским миром».