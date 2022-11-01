Украина предупредила Иран о последствиях передачи Тегераном большого количества дронов-камикадзе и ракет России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с главой МИД Испании в Киеве, пишут украинские СМИ.

"Угроза является реальной, и мы проинформировали дипломатическими каналами Иран о последствиях, которые для него наступят, если это решение будет принято и реализовано. Мы были максимально предметны, теперь шаг за иранской стороной. Я говорил и повторю еще раз, что когда речь идет о соучастии любой страны в российской агрессии и убийстве наших граждан, мы будем абсолютно безжалостны в своих действиях в ответ, потому что речь идет о защите нашего государства и наших граждан", - сказал высокопоставленный дипломат.

По его мнению, более мудрым решением для Ирана было бы свернуть военное сотрудничество и поставку России любого оружия, которое используется в войне против Украины.