Даниэлян: Власти Армении приближают большую войну

Власти Армении склонны к любому сценарию. К этому добавляются личные убеждения Пашиняна, которых он придерживается на протяжении многих лет, что нужно избавиться от Карабах а, заявил армянским СМИ политолог Степан Даниелян.

По словам Даниэляна, «метания властей Армении в этом вопросе еще больше усложняют ситуацию и приближают большую войну в регионе Южного Кавказа».

«Власти Армении говорят о согласии с российской позицией, которая заключается в том, что ее войска остаются в Карабахе, а статус откладывается на будущее. Те же власти Армении на Западе говорят о согласии с тем, чтобы Карабах остался в составе Азербайджана. А в Иране они делают совершено противоположные заявления», – добавил эксперт.