Эрдоган и Зеленский созвонились
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский поговорили по телефону. Об этом украинский лидер сообщил на своем Telegram-канале.
Президент Украины поблагодарил главу Турции «за активное участие в сохранении «зернового соглашения», а также за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».
«Обсудили дальнейшие шаги по возвращению наших пленных и политзаключенных», – сообщил Владимир Зеленский.
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