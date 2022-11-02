Делегация во главе с министром труда и социальной солидарности Румынии Мариусом-Константином Будеем в рамках визита в Азербайджан посетила Центр инклюзивного развития и творчества DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев проинформировал делегацию о работе, проводимой в направлении обеспечения социальной защиты и реабилитации социально незащищенных слоев населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями, активной интеграции в общество.

Сообщалось, что Центр инклюзивного развития и творчества DOST, открытый в октябре 2021 года с участием президента Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой, является еще одним проявлением активной государственной политики в этой сфере в Азербайджане. Центр создан по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой и служит развитию и представлению обществу творческого потенциала людей с ограниченными возможностями, членов семей шехидов и других чувствительных групп.

В центре, состоящем из аудитории на 121 человека, различных профессионально-творческих комнат и студий, библиотеки, административных комнат, столовой и т.д., организованы тренинги по таким направлениям, как изобразительное искусство, гончарное дело, музыка, портняжное дело, ковроткачество, вышивка, художественная резьба, флористика, ландшафтный дизайн, аудиозапись, кулинария, сценическое представление и др.

Делегация была проинформирована об услугах, предоставляемых в центре. Инклюзивные творческие условия, прикладные методики обучения, поделки, приготовленные бенефициарами, вызвали интерес у гостей.