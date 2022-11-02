Пригожин назвал минусы участия заключенных в войне

Бизнесмен и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал главным минусом участия заключенных в войне с Украиной то, что теперь они будут знать, как пользоваться оружием. Об этом пишут российские СМИ.

"Мы говорим о людях, отсидевших срок, а иногда и несколько сроков в тюрьме, которые будут обучены использовать оружие, это нам придется учитывать в будущем. Вот, пожалуй, единственный серьезный минус", - сказал он.