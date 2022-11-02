Зеленский назвал условия для прекращения войны

Если Россия не захочет возвращать Донбасс и Крым, это значит, что война не закончилась, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью чешскому телеканалу ČT24.

«У нас уже есть опыт замороженного конфликта. Каждая сторона будет ждать, пока мы будем готовы деоккупировать их. Поэтому это не про мир», - сказал он.

По словам Зеленского, разговор о переговорах и компромиссах с Россией станет возможным, лишь когда она уйдет за границы 1991 года.