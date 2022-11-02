Российским дипломатам в Польше будет негде отдыхать

Власти Польши изъяли базу отдыха «Скубянка» под Варшавой, которую посольство РФ в республике арендовало с 1980-х годов, сообщил на пресс-конференции заместитель министра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка.

«В среду сотрудники Государственного лесничества изъяли и взяли под охрану имущество, арендованное посольством Российской Федерации в Варшаве в лесничестве Яблонна под Варшавой», - сказал он.

По словам Сярки, сейчас проводится инвентаризация и техническая оценка объектов. "Надеюсь, что после завершения этого процесса будут предложены новые варианты использования этой территории», - добавил он.