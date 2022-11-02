Санду заявила о бесполезности нейтралитета Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду в интервью румынскому телеканалу Digi24 заявила, что заложенный в Конституции статус нейтралитета страны ее не защищает, но изменить его можно только при широкой поддержке народа.

«У нас нет парламентского большинства, чтобы изменить Конституцию. Чтобы изменить это положение, нужна народная поддержка. Много времени политический дискурс в Молдове был в поддержку нейтралитета, который, как мы видим, нас не защищает. У нас есть серьезная угроза безопасности со стороны России, с которой мы сталкиваемся каждый день. В то же время, мы – демократическое государство, мы хотим укреплять демократию, и нам важно, что думают граждане», - сказала Санду.

По ее словам, «власти соблюдают конституционный принцип нейтралитета, так как таково волеизъявление граждан».

«Молдова остается очень уязвимой перед Россией», - добавила она.

«У Молдовы нет зонтика безопасности в виде НАТО, и мы не можем решить эту проблему в одночасье. Даже если у нас нет этого зонтика безопасности, мы можем найти решения, которые обеспечат нашим гражданам больше уверенности и безопасности. Молдова по-прежнему уязвима, и мы считаем, что только тогда, когда она присоединится к большой европейской семье, мы сможем чувствовать себя в безопасности», - сказала Санду.