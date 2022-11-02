Политолог Бошян об американских агентах в армянском правительстве

По его словам, визит шефа бюро USAID по Европе и Евразии Эрин Элизабет Макки в Армению неспроста.

«Мы становимся свидетелями тектонических изменений в мире. Россия загружена на украинском фронте, и не случайно, что USAID создает в Армении агентурную сеть влияния нового уровня, учитывая, что правительство РА с 2018 года идет по прозападному вектору. Почему визит произошел именно сейчас? Американцы пытаются ослабить влияние России на Южном Кавказе, и визит высших должностных лиц США в Армению сейчас связан именно с этим, визит решает вопрос геополитического сдвига. И у Запада имеются интересы на Южном Кавказе, связанные с энергетическими ресурсами», - сказал Бошян.