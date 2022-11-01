Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 00:00

Спустя полтора месяца после масштабных столкновений вдоль азербайджано-армянской границы, происходивших с 12 по 14 сентября, генерал Эдуард Асрян, начальник Генштаба армянской армии, вновь солгал журналистам, сообщив, что, в ходе пограничных боестолкновений, подразделения армии Азербайджана, наступавшие в направлении армянского города Джермук и занявшие там новые позиции, «отступили с потерями». Министерство обороны Азербайджана опровергло слова Асряна, заявив, что никаких изменений в новых позициях азербайджанских частей в сентябрьских боях не было, и что заявления о «потерях и отходе азербайджанской армии» являются ложными.

Заявление начальника Генштаба армянской армии опровергает не только оборонное ведомство Азербайджана, но и жители Джермука, по словам которых азербайджанские военные, занявшие высоты вокруг города, по-прежнему на своих местах, что видно из Джермука даже невооруженным глазом. Ширак Буниатян, житель Джермука, сказал армянской службе «Радио Свобода», что слышал заявления Асряна и предположил, что начальник Генштаба имел в виду другие позиции, поскольку азербайджанские военнослужащие продолжают оставаться на тех же высотах, где их каждый день видят жители Джермука. «Возможно, они отступили с каких-то других позиций, - предположил Буниатян. - Но конкретно с того участка, где мы их видим, они не сдвигались, говорю это с уверенностью». Следует отметить, что Азербайджан отрицает тот факт, что осуществил в ходе сентябрьских боев вооруженное вторжения на территорию Армении. Позиция Баку заключается в том, что, поскольку делимитация и демаркация границ по-прежнему не проведена, юридически не доказано, что позиции, которые заняла азербайджанская армия, находятся на территории Армении. Президент Ильхам Алиев заявил в этой связи, что в результате боев азербайджанская армия взяла под контроль все господствующие высоты вдоль границы. Впервые о том, что именно произошло в направлении Джермука, генерал Асрян солгал 16 сентября, сообщив журналистам, что части азербайджанской армии, взявшие контроль над высотами вокруг города, фактически окружены армянскими вооруженными силами.