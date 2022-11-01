Столкновение армянских и азербайджанских войск. Что же произошло в Джермуке? главный вопрос
Спустя полтора месяца после масштабных столкновений вдоль азербайджано-армянской границы, происходивших с 12 по 14 сентября, генерал Эдуард Асрян, начальник Генштаба армянской армии, вновь солгал журналистам, сообщив, что, в ходе пограничных боестолкновений, подразделения армии Азербайджана, наступавшие в направлении армянского города Джермук и занявшие там новые позиции, «отступили с потерями».
Министерство обороны Азербайджана опровергло слова Асряна, заявив, что никаких изменений в новых позициях азербайджанских частей в сентябрьских боях не было, и что заявления о «потерях и отходе азербайджанской армии» являются ложными.
Заявление начальника Генштаба армянской армии опровергает не только оборонное ведомство Азербайджана, но и жители Джермука, по словам которых азербайджанские военные, занявшие высоты вокруг города, по-прежнему на своих местах, что видно из Джермука даже невооруженным глазом.
Ширак Буниатян, житель Джермука, сказал армянской службе «Радио Свобода», что слышал заявления Асряна и предположил, что начальник Генштаба имел в виду другие позиции, поскольку азербайджанские военнослужащие продолжают оставаться на тех же высотах, где их каждый день видят жители Джермука.
«Возможно, они отступили с каких-то других позиций, - предположил Буниатян. - Но конкретно с того участка, где мы их видим, они не сдвигались, говорю это с уверенностью».
Следует отметить, что Азербайджан отрицает тот факт, что осуществил в ходе сентябрьских боев вооруженное вторжения на территорию Армении. Позиция Баку заключается в том, что, поскольку делимитация и демаркация границ по-прежнему не проведена, юридически не доказано, что позиции, которые заняла азербайджанская армия, находятся на территории Армении. Президент Ильхам Алиев заявил в этой связи, что в результате боев азербайджанская армия взяла под контроль все господствующие высоты вдоль границы.
Впервые о том, что именно произошло в направлении Джермука, генерал Асрян солгал 16 сентября, сообщив журналистам, что части азербайджанской армии, взявшие контроль над высотами вокруг города, фактически окружены армянскими вооруженными силами.
Генерал тогда «объяснил» представителям армянских СМИ, что, когда у азербайджанских военнослужащих закончится провиант, они, якобы, уже не смогут вернуться на прежние позиции.
Министерство обороны Азербайджана опровергло эти утверждения, подчеркнув, что ни одно из азербайджанских подразделений не находится в осаде. Что позднее подтвердили и армянские источники, сообщившие, что к новым позициям, которые армия Азербайджана заняла в направлении Джермука, были заблаговременно подведены безопасные дороги, установлены посты и оперативно проведены другие инфраструктурные работы, так что, ни о каком окружении не могло быть и речи.
А вторая ложь начальника Генштаба заключается в том, что, подтверждая потери, понесенные в ходе приграничных боев армией Армении, Асрян лукавит, не оглашая их число.
«Да, у нас были позиционные потери в направлении Неркин Ханд, Джермука, Ишханасара и Капана, - признался Асрян. - Что же касается количества погибших, то, если конкретно считать позиции - опорный пункт взвода, опорный пункт роты, то это структуры разного значения и по терминологии я не могу ответить точно, потеряли ли мы пятьдесят, шестьдесят или семьдесят бойцов. Я не могу комментировать то, что имеют в виду лица, которые приводят соответствующие цифры».