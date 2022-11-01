Столкновение армянских и азербайджанских войск. Что же произошло в Джермуке? главный вопрос

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az

Спустя полтора месяца после масштабных столкновений вдоль азербайджано-армянской границы, происходивших с 12 по 14 сентября, генерал Эдуард Асрян, начальник Генштаба армянской армии, вновь солгал журналистам, сообщив, что, в ходе пограничных боестолкновений, подразделения армии Азербайджана, наступавшие в направлении армянского города Джермук и занявшие там новые позиции, «отступили с потерями».

Министерство обороны Азербайджана опровергло слова Асряна, заявив, что никаких изменений в новых позициях азербайджанских частей в сентябрьских боях не было, и что заявления о «потерях и отходе азербайджанской армии» являются ложными.

Эдуард Асрян дважды солгал армянской общественности

Заявление начальника Генштаба армянской армии опровергает не только оборонное ведомство Азербайджана, но и жители Джермука, по словам которых азербайджанские военные, занявшие высоты вокруг города, по-прежнему на своих местах, что видно из Джермука даже невооруженным глазом.

Ширак Буниатян, житель Джермука, сказал армянской службе «Радио Свобода», что слышал заявления Асряна и предположил, что начальник Генштаба имел в виду другие позиции, поскольку азербайджанские военнослужащие продолжают оставаться на тех же высотах, где их каждый день видят жители Джермука.

«Возможно, они отступили с каких-то других позиций, - предположил Буниатян. - Но конкретно с того участка, где мы их видим, они не сдвигались, говорю это с уверенностью».

Следует отметить, что Азербайджан отрицает тот факт, что осуществил в ходе сентябрьских боев вооруженное вторжения на территорию Армении. Позиция Баку заключается в том, что, поскольку делимитация и демаркация границ по-прежнему не проведена, юридически не доказано, что позиции, которые заняла азербайджанская армия, находятся на территории Армении. Президент Ильхам Алиев заявил в этой связи, что в результате боев азербайджанская армия взяла под контроль все господствующие высоты вдоль границы.

Впервые о том, что именно произошло в направлении Джермука, генерал Асрян солгал 16 сентября, сообщив журналистам, что части азербайджанской армии, взявшие контроль над высотами вокруг города, фактически окружены армянскими вооруженными силами.

Что же произошло в Джермуке?

Генерал тогда «объяснил» представителям армянских СМИ, что, когда у азербайджанских военнослужащих закончится провиант, они, якобы, уже не смогут вернуться на прежние позиции.

Министерство обороны Азербайджана опровергло эти утверждения, подчеркнув, что ни одно из азербайджанских подразделений не находится в осаде. Что позднее подтвердили и армянские источники, сообщившие, что к новым позициям, которые армия Азербайджана заняла в направлении Джермука, были заблаговременно подведены безопасные дороги, установлены посты и оперативно проведены другие инфраструктурные работы, так что, ни о каком окружении не могло быть и речи.

А вторая ложь начальника Генштаба заключается в том, что, подтверждая потери, понесенные в ходе приграничных боев армией Армении, Асрян лукавит, не оглашая их число.

«Да, у нас были позиционные потери в направлении Неркин Ханд, Джермука, Ишханасара и Капана, - признался Асрян. - Что же касается количества погибших, то, если конкретно считать позиции - опорный пункт взвода, опорный пункт роты, то это структуры разного значения и по терминологии я не могу ответить точно, потеряли ли мы пятьдесят, шестьдесят или семьдесят бойцов. Я не могу комментировать то, что имеют в виду лица, которые приводят соответствующие цифры».