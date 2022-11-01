Нетаньяху: Правительство Израиля должно сулить силу

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая перед избирателями в Западном Иерусалиме, заявил, что возглавляемый им правый блок «находится на пороге крупной победы», пишет агентство «Анадолу».

«Избиратели хотят восстановить национальную гордость и выбирают правительство, которое сулит силу, а не слабость», - сказал Нетаньяху.

Накануне, первого ноября, в Израиле состоялись пятые за последние 3,5 года парламентские выборы. Избирательные участки по всей стране закрыли свои двери в 22:00 по местному времени.

Согласно результатам экзитпола, партия «Ликуд» во главе с экс-премьером Нетаньяху, и сформированный с ее участием избирательный блок, выигрывают прошедшие в Израиле парламентские выборы.

По предварительным данным, блок Нетаньяху получает необходимые для формирования правительства 62 места в Кнессете (парламенте) из 120.