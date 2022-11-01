Украина атакует российские ПВО американскими ракетами
Украинская авиация ежедневно атакует вражеские средства ПВО американскими ракетами HARM, сказал украинским СМИ спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, уничтожение российских средств ПВО, прежде всего, качественно влияет на продвижение пехоты ВСУ, поскольку ключевым фактором превосходства на земле является именно авиационная поддержка.
«Если в будущем у нас появятся еще лучшие подарки от западных партнеров, то российской ПВО будет не до шуток, в том числе и комплексам С-300, которые продолжают атаковать прифронтовые населенные пункты», - сказал Игнат.