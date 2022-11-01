Россияне раскупают квартиры в Абу-Даби

Россияне в третьем квартале 2022 года стали интересоваться недвижимостью в Абу-Даби на 45% чаще, чем весной, пишут российские СМИ.

Такой рост популярности спровоцировал рост цен на жилье в столице Объединенных Арабских Эмиратов. В некоторых проектах недвижимость подорожала почти на треть, что является высоким показателем даже для ОАЭ, сообщила пресс-служба агентства Golden Brown Group.

Даже в этих условиях недвижимость в Абу-Даби остается заметно дешевле дубайской. Там средняя стоимость апартаментов в жилом комплексе с выходом к морю составляет $1,5 млн, в столице ОАЭ – $700-800 тыс. на старте проекта. На острове Саадият можно купить апартаменты впятеро дешевле аналогичных в Дубае.