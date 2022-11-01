Россия может построить Турции третью АЭС

Турция может обратиться к России за помощью в строительстве не только первой и второй АЭС в Мерсине и Синопе, но и третьей атомной электростанции, сообщает A-Haber.

«Первый энергоблок АЭС «Аккую» будет запущен в конце 2023 года или в начале 2024 года. Мы обсуждали с Путиным строительство атомной электростанции в Синопе. Мы откроем первый блок, потом один за другим еще три блока, а затем построим третью АЭС в другом месте», - сказал турецкий президент.

Эрдоган не уточнил, в каком регионе Турции может быть построена третья атомная электростанция.