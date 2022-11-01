Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 01:09

Как утверждают источники в Тегеране, чтобы отвлечь внимание общественности от продолжающихся внутренних протестов, Иран готовится нанести удар «по другой стране». По их данным, следующей мишенью Тегерана является Саудовская Аравия, считающаяся главным союзником США на Ближнем Востоке, чьи отношения с Вашингтоном, правда, серьезно пострадали из-за сделки, направленной на повышение цены на нефть, которую заключили между собой президент Путин и наследный принц Мухаммед бен Салман. При этом сообщается, что атака Ирана по Саудовской Аравии «будет осуществлена в ближайшие 48 часов».

Как пишет хорошо информированная американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в Саудовском королевстве и Соединенных Штатах, Эр-Рияд уже поделился с Вашингтоном данными своей разведки о «неизбежной атаке» из Ирана по целям на территории Саудовской Аравии, что привело к повышению уровня боеготовности вооруженных сил США, Саудовской Аравии и других стран на Ближнем Востоке. В качестве одного из доказательств агрессивных планов Ирана, The Wall Street Journal приводит красное знамя возмездия, поднятое над куполом одной из больших мечетей в священном иранском городе Кум. Упоминается также, что в прошлом месяце командующий КСИР, генерал-майор Хоссейн Салами, в угрожающих тонах публично призвал Саудовскую Аравию ограничить освещение в прессе протестов в Иране. «Это наше последнее предупреждение, потому что вы через эти СМИ вмешиваетесь в наши внутренние дела», - подчеркнул Салами, выступая на военных учениях в иранской провинции Восточный Азербайджан.

Слова командующего КСИР прозвучали в унисон с официальными заявлениями представителей Министерства разведки Ирана, а также разведподразделений КСИР, обвиняющих разведслужбы США, Великобритании, Израиля и Саудовской Аравии в разжигании и поддержке массовых протестов, связанных с убийством активистки Махсы Амини за «неправильное ношения хиджаба». Как утверждают официальные лица в Эр-Рияде, Иран планирует осуществить атаку на Саудовское королевство, а также на город Эрбиль в Иракском Курдистане с единственной целью – отвлечь внимание иранской общественности от внутренних протестов. Несмотря на уже упомянутую напряженность в отношениях между Вашингтоном и Эр-Риядом, Джон Кирби, официальный представитель Белого дома, заявил, что перед лицом угрозы со стороны Ирана, США вне всяких сомнений поддержат своего стратегического союзника.

Политик также отметил, что Вашингтон весьма обеспокоен «картиной угроз со стороны Ирана». По его словам, американские власти поддерживают постоянный контакт с Саудовской Аравией по военным и разведывательным каналам и будут «без колебаний» защищать собственные интересы, а также «интересы партнёров на Ближнем Востоке». В свою очередь, Пат Райдер, представитель Министерства обороны США, заявил на брифинге для журналистов, что Пентагон «крайне обеспокоен» угрозой атаки Ирана на Саудовскую Аравию и «находится в постоянном контакте» с Эр-Риядом по этому вопросу.