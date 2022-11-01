Эрдоган вступился за Путина

«С кем бы я ни говорил (на саммите) в Праге, все выступают против него. Я сказал, что это неправильно. Если вы покажете неправильные подходы к России…, он (Путин) будет утверждать себя в качестве лидера», - сказал Эрдоган.

Он добавил, что «Путин не является тем политиком, который будет делать шаг назад при давлении на него».