Посольство обратилось к собирающимся посетить Украину азербайджанцам
Посольство Азербайджана в Киеве обратилось к гражданам страны с рекомендацией воздержаться от посещения Украины.
«Тем нашим соотечественникам, которые решили остаться в Украине во время волны эвакуации, либо вернуться после эвакуации, рекомендуется проявлять внимательность во время объявления воздушной тревоги, оставаться в убежище или относительно безопасном месте, соблюдать требования и рекомендации госорганов страны, привести в порядок документы для путешествия. Тех же азербайджанцев, кто планирует приехать в Украину, просим без отсутствия чрезвычайной причины отложить визит на более подходящее время», - говорится в сообщении.