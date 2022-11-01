И именно этот тур стал знаменательным для Азербайджана. Во-первых, в Копенгагене в матче группы «G» между местным одноименным клубом и дортмундской «Боруссией» главным судьей был наш арбитр Алияр Агаев. Ему помогали лайнсмены Зейнал Зейналов и Акиф Эмрели, а также четвертый рефери Кямал Умудлу.

Это был первый случай в истории азербайджанского футбола, когда наш рефери обслуживал матч групповой стадии Лиги чемпионов. Команды сыграли вничью 1:1. Алияр Агаев показал четыре желтые карточки – по две каждой из сторон.

Стоит отметить, что УЕФА доверил азербайджанской бригаде игру, которая не имела турнирного значения. В этой группе все было решено уже после 5-го тура. За тур до финиша «Манчестер Сити» обеспечил себе 1-е место, «Боруссия» – 2-е, «Севилья» – 3-е, а «Копенгаген» независимо от результата последней игры должен был остаться на последней позиции. Тем не менее, это назначение стоит воспринимать как бесспорный успех азербайджанской судейской школы.