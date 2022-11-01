Историческая для Азербайджана ночь в Лиге чемпионов Благодаря Махиру Эмрели и Алияру Агаеву; фото
Состоялись матчи заключительного 6-го тура футбольной Лиги чемпионов.
И именно этот тур стал знаменательным для Азербайджана. Во-первых, в Копенгагене в матче группы «G» между местным одноименным клубом и дортмундской «Боруссией» главным судьей был наш арбитр Алияр Агаев. Ему помогали лайнсмены Зейнал Зейналов и Акиф Эмрели, а также четвертый рефери Кямал Умудлу.
Это был первый случай в истории азербайджанского футбола, когда наш рефери обслуживал матч групповой стадии Лиги чемпионов. Команды сыграли вничью 1:1. Алияр Агаев показал четыре желтые карточки – по две каждой из сторон.
Стоит отметить, что УЕФА доверил азербайджанской бригаде игру, которая не имела турнирного значения. В этой группе все было решено уже после 5-го тура. За тур до финиша «Манчестер Сити» обеспечил себе 1-е место, «Боруссия» – 2-е, «Севилья» – 3-е, а «Копенгаген» независимо от результата последней игры должен был остаться на последней позиции. Тем не менее, это назначение стоит воспринимать как бесспорный успех азербайджанской судейской школы.
Ну а второе важное событие дня случилось в Лондоне. На стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» принимал загребское «Динамо», в составе которого, наконец, сыграл в группе Лиги чемпионов форвард сборной Азербайджана Махир Эмрели. Он вышел на замену на 70-й минуте. На тот момент «Челси» выигрывал 2:1. Увы, выход Махира не спас хорватов от поражения. Больше голов забито не было. В результате «Динамо» с 4 очками заняло 4-е место в группе и выбывает из турнира. Первые три строчки у «Челси», «Милана» и «Зальцбурга».
Что касается Махира Эмрели, то он стал первым действующим футболистом сборной Азербайджана, сыгравшим в группе Лиги чемпионов в составе зарубежного клуба.