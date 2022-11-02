Российская резолюция провалилась в Совбезе ООН

Проект резолюции, предложенный Москвой, поддержал только Китай. США, Великобритания и Франция высказались против, остальные 10 стран, входящие в состав Совбеза ООН, воздержались.

России в среду не удалось добиться от Совета Безопасности ООН проведения официального расследования сделанных Москвой обвинений в том, что Соединенные Штаты и Украина осуществляют совместные программы по разработке биологического оружия, передают зарубежные СМИ.

На прошлой неделе Россия распространила среди членов Совбеза документ, в котором утверждалось, что при участии Министерства обороны США на территории Украины ведутся военные биологические разработки, нарушающие международную Конвенцию о запрете использования биологического оружия. В числе прочего постоянный представитель России при ООН Василий Небензя без каких-либо заслуживающих доверия доказательств утверждал, что Украина вынашивает планы использовать против России беспилотники с комарами, зараженными инфекционными заболеваниями.

«Такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров – переносчиков инфекций и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний», - заявлял Небензя. По его словам, боевые комары могут быть более эффективными, чем «самое современное вооружение и военная техника». Так, укушенный солдат больше не сможет выполнять поставленные перед ним задачи.

Представители ООН по вопросам контроля над вооружениями неоднократно заявляли, что им ничего не известно о каких-либо программах по разработке биологического оружия в Украине.

Обвинения в том, что американцы проводят военные биологические исследования в украинских лабораториях, Москва выдвинула вскоре после вторжения в Украину. В частности, Небензя утверждал, что из захваченных документов, якобы, следует, что американцы работали со штаммами таких смертельно опасных заболеваний как чума и холера и изучали возможности распространения инфекций с помощью птиц и летучих мышей.

Соединенные Штаты и их союзники недавно подвергли Российскую Федерацию критике за бесполезную трату времени Совбеза ООН и за распространение «теорий заговора».