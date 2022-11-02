Байден: Войска США в Европе надолго

Дополнительные войска США будут находиться в Европе в течение длительного времени, заявил президент США Джо Байден, передает пресс-служба Белого дома.

Глава Белого дома ответил на вопрос о том, как долго дополнительные силы США будут оставаться в Польше и других странах НАТО. "Они будут там длительное время", - сказал он.

В начале февраля США одобрили развертывание дополнительных войск в Восточной Европе. Сообщалось, что в Польше разместят две тысячи военнослужащих США, еще несколько тысяч военных – на юго-восточном фланге НАТО.