На шахте в Казахстане прогремел взрыв: есть погибшие

На шахте в Карагандинской области Казахстана произошел выброс газа, в результате погибли пять человек, еще четверо получили травмы, говорится в сообщении МЧС Казахстана.

По информации ведомства, 106 горняков эвакуированы. "Создается комиссия по расследованию аварии, по результатам расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия", - отмечали в пресс-службе МЧС.