Северная Корея снова запустила ракеты. Японцы укрылись в убежищах

Северная Корея в четверг запустила одну баллистическую ракету большой дальности и две баллистические ракеты малой дальности, одна из них побудила людей на севере Японии укрыться в убежищах. О запуске ракет сообщили южнокорейские военные.

По данным южнокорейского Минобороны, баллистическая ракета большой дальности была запущена в направлении Японского моря из района Сунан недалеко от Пхеньяна примерно в 7:40 утра по местному времени. В 8:39 еще две баллистические ракеты малой дальности были запущены из провинции Южный Пхёнан. Южнокорейские вооруженные силы «поддерживают состояние полной готовности, тесно сотрудничая с США и усиливая наблюдение и бдительность», говорится в сообщении, которое цитирует Agence France-Presse.

Японские власти призвали жителей северных регионов оставаться дома или искать убежище около 8 утра по местному времени. Первоначально в Токио заявили, что ракета пролетела над Японией, однако позже министр обороны Ясуказу Хамада заявил, что «ракета не пересекла Японский архипелаг, а исчезла над Японским морем».

Запуски состоялись через день после того, как Пхеньян выпустил более 20 ракет, одна из которых приводнилась вблизи территориальных вод Южной Кореи.

Пхеньян называет продолжающиеся американо-южнокорейские военно-воздушные учения, «агрессивными и провокационными военными учениями, направленными против КНДР», и предупредил, что, если они продолжатся, Сеул и Вашингтон «заплатят самую ужасную цену в истории».