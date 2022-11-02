Как арестованные СГБ «хусейнисты» связаны с арестованным на Кипре Орханом Асадовым?

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 10:01

На днях сообщалось, что Служба государственной безопасности Азербайджана задержала группу граждан, вступивших «с подачи» эмиссаров иранской разведки в ряды незаконных вооруженных формирований, действующих за пределами страны. Речь, судя по всему, идет о группе так называемых «хусейнистов», аффилированной со спецслужбами Исламской Республики.

Помимо этого, в СМИ и социальных сетях распространилась новость о том, что спецслужбы Ирана создали в Азербайджане подпольную вооруженную группу «хусейнистов», руководство которой поручено скрывающимся в настоящее время в Иране и объявленными в международный розыск Тохиду Ибрагимбейли, Ровшану Асадову, Орхану Мамедову, Эльшаду Гаджиеву (Акрам Гаджизаде) и другим лицам. Отмечается, что ряд граждан Азербайджана, отбывших различные тюремные сроки, в основном за уголовные преступления, и считавшие себя членами незаконной организации «Единое мусульманское движение», были вывезены в Тегеран через территорию третьих стран. В столице Ирана этих людей соответствующим образом проинструктировали, дали им религиозные имена и с поддельными документами перебросили на военных транспортных самолетах в Дамаск, где они прошли курс военной подготовки, получив необходимые навыки владения огнестрельным оружием и тактикой боевых действий в условиях Сирии. Кроме того, каждому из них иранские инструкторы выделили определенную сумму денег.