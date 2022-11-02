Как арестованные СГБ «хусейнисты» связаны с арестованным на Кипре Орханом Асадовым?
На днях сообщалось, что Служба государственной безопасности Азербайджана задержала группу граждан, вступивших «с подачи» эмиссаров иранской разведки в ряды незаконных вооруженных формирований, действующих за пределами страны. Речь, судя по всему, идет о группе так называемых «хусейнистов», аффилированной со спецслужбами Исламской Республики.
Помимо этого, в СМИ и социальных сетях распространилась новость о том, что спецслужбы Ирана создали в Азербайджане подпольную вооруженную группу «хусейнистов», руководство которой поручено скрывающимся в настоящее время в Иране и объявленными в международный розыск Тохиду Ибрагимбейли, Ровшану Асадову, Орхану Мамедову, Эльшаду Гаджиеву (Акрам Гаджизаде) и другим лицам.
Отмечается, что ряд граждан Азербайджана, отбывших различные тюремные сроки, в основном за уголовные преступления, и считавшие себя членами незаконной организации «Единое мусульманское движение», были вывезены в Тегеран через территорию третьих стран. В столице Ирана этих людей соответствующим образом проинструктировали, дали им религиозные имена и с поддельными документами перебросили на военных транспортных самолетах в Дамаск, где они прошли курс военной подготовки, получив необходимые навыки владения огнестрельным оружием и тактикой боевых действий в условиях Сирии. Кроме того, каждому из них иранские инструкторы выделили определенную сумму денег.
Позднее один из привлеченных к военным учениям граждан Азербайджана, Асадов Орхан Фарман оглу, был арестован при попытке теракта на территории третьей страны.
Уточним, что речь идет о том самом Орхане Асадове, имя которого недавно упоминал глава израильской внешней разведки «Моссад» Давид Барнеа. Ранее haqqin.az писал, что Орхан Асадов, гражданин России, по заданию иранских спецслужб планировал в сентябре 2021 года убийство проживающих на Кипре израильских бизнесменов, в том числе миллиардера Теди Саги, которое в последний момент предотвратила израильская разведка.
Орхан Асадов был арестован 27 сентября кипрскими спецслужбами и полицией возле здания, где находился деловой офис израильских бизнесменов. Позже масштабы операции были расширены, а несколько человек, сотрудничавших с ним, арестовали.
В настоящее время по делу азербайджанского киллера с российским паспортом на Кипре идет судебный процесс. Асадову вменяется в вину множество тяжких преступлений, в том числе участие в террористической деятельности.