Американский Институт изучения войны: Путин оторван от реальности...

Президент РФ Владимир Путин призвал создать в России конкурентоспособную военную промышленность. Однако его планы оторваны от реальности, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке-анализе о войне в Украине.

Сообщается, что Путин подчеркивал необходимость обеспечить конкуренцию между российскими производителями военного вооружения, но его призывы контрастируют с недавними сообщениями о том, что Россия закупила системы вооружений у Ирана и Северной Кореи для поддержки войны в Украине.

Накануне Путин на совещании новосозданного Координационного комитета по снабжению Вооруженных сил России призвал обеспечить "активную конкуренцию производителей и разработчиков" оружия, военной техники и экипировки.

"Зависимость России в части важнейших видов вооружения от стран, находящихся в изоляции и под тяжелыми санкциями, не согласуется с требованием Путина, чтобы российская военная промышленность в ближайшей перспективе стала высококонкурентной и начала удовлетворять нужды российских Вооруженных сил", - замечают аналитики ISW.