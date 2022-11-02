Накануне Минобороны Азербайджана сообщило, что близ южных границ Азербайджанской Республики начались учения воинских частей азербайджанских Сил специального назначения.

Согласно распространенному в четверг, 3 ноября, сообщению военного ведомства, спецназовцы выполнили различные разведывательные задачи и специальные операции в глубине условного противника. При поддержке авиационных, артиллерийских средств и ударных дронов выполнены действия по взятию под контроль установленных рубежей и пунктов.

Также отмечается, что в плановом порядке параллельно ведется проверка специальной подготовки, в том числе проверка уровня профессионализма военнослужащих по выполнению боевых задач в высокогорной, лесистой местности и преодолению сложной системы препятствий.