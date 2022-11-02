Байден: американская демократия в опасности

Демократия в Соединенных Штатах находится под угрозой в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Об этом заявил президент страны Джо Байден, пишет Politico.

«В глубине души мы чувствуем, что демократия находится под угрозой», - сказал он во время предвыборного митинга в Вашингтоне.

По словам американского лидера, в этом году от выборов зависит демократия в стране. Джо Байден добавил, что Дональд Трамп виновен в разжигании разногласий между американцами. Его сторонники, отрицавшие результаты выборов 2020 года, «сейчас баллотируются на все должности в Америке».

«Это не обо мне. Это о стойкости нашего правительства. Мы больше не можем воспринимать демократию как должное», - подчеркнул американский лидер.

Напомним, 8 ноября в Соединенных Штатах пройдут промежуточные выборы. После них полностью сменится состав Палаты представителей США и около трети членов Сената. По прогнозам экспертов, республиканцы могут получить большинство по итогам выборов в Палату представителей.