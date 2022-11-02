Эрдоган заявил, что Шольц изменил свое отношение к Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к президенту РФ Владимиру Путину, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Слова Эрдогана в своем Twitter приводит газета Daily Sabah.

«Высокая дипломатия имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии Шольц месяц назад имел совершенно другую позицию по отношению к Путину и теперь изменил ее в отношении России, отметив важность диалога», - заявил Эрдоган.

Президент Турции выступил с таким заявлением после того, как 2 ноября провел по отдельности телефонные переговоры с Шольцем и Путиным, с которыми обсудил экспорт зерна из украинских портов.

В октябре в Кремле заявили, что Шольц, как и президент Франции Эммануэль Макрон, «в последнее время не проявляют желания каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны», а также участвовать в посреднических усилиях, поэтому «с ними контактов стало меньше».