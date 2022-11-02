Россия напечатает почти триллион рублей для аннексированных территорий Украины

По его словам, в аннексированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях проживает примерно 6 млн человек. На их обеспечение деньгами потребуется 500-600 млрд руб.

Россия напечатает ₽900 млрд для обеспечения финансами оккупированных областей Украины. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на расчеты вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова.

«Однако пока в этих регионах слабо развита платежная инфраструктура, мало банкоматов и терминалов для безналичной оплаты. Поэтому наличных там потребуется больше примерно в полтора раза - порядка 0,9 трлн рублей», - сказал Алексей Войлуков.

Вице-президент Ассоциации банков России допустил, что технически Центробанк уже напечатал эти средства. Это никак не скажется на инфляции в стране, потому что деньги предназначены для «новых граждан».