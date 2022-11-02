В Москве крайне недовольны работой чрезвычайного и полномочного посла РФ в Армении Сергея Копыркина, утверждает армянская газета «Паст».

«По сообщению нашего дипломатического источника, на днях его (посла РФ в Армении Копыркина - ред.) вызвали в Москву, где с ним провели достаточно жесткий разговор. Копыркина раскритиковали за то, что он, по сути, в Армении не в состоянии реализовать проводимую Россией реальную политическую линию, и что поставленные перед ним конкретные задачи фактически не реализуются, в результате чего усиливаются антироссийские настроения», - пишет издание со ссылкой на источник.

Газета отмечает, что «тот же источник сообщает, что и в МИД России, и в МИД РА существует мнение, что Сергей Копыркин - самый слабый посол России в Армении за всю историю».