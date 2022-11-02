В захваченном Россией Мелитополе прогремели взрывы: украинские партизаны?

Утром 3 ноября в оккупированном россиянами украинском Мелитополе прогремело несколько сильных взрывов. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.

"Хлопок вместо будильника для оккупантов Мелитополя. Сегодня в 5 утра в южной части города было очень громко", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, разрушена часть захваченного российскими войсками завода Рефма, где размещался один из основных штабов россиян.