В захваченном Россией Мелитополе прогремели взрывы: украинские партизаны?
Утром 3 ноября в оккупированном россиянами украинском Мелитополе прогремело несколько сильных взрывов. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.
"Хлопок вместо будильника для оккупантов Мелитополя. Сегодня в 5 утра в южной части города было очень громко", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, разрушена часть захваченного российскими войсками завода Рефма, где размещался один из основных штабов россиян.
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