G7 поможет Украине восстановить энергетическую систему

Министры иностранных дел стран G7 на встрече в Германии обсудят поддержку Украины после недавних атак России по энергетической инфраструктуре. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам комиссара Евросоюза по энергетике Кадри Симсон, Европа вместе с партнерами изучает пути увеличения помощи энергетическому сектору Украины. Страна нуждается в специальном оборудовании и инструментах для устранения повреждений ее энергетической инфраструктуры.

Ожидается, что война в Украине станет главной темой двухдневной встречи госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена с главами МИД из G7. Министры также обсудят возрастающую роль Китая в мире и протесты в Иране.