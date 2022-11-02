Юлия Медведева, специально для haqqin.az 12:03

В России очередной забег, «осенний марафон», голосование ногами в отношении путинской политики. Одновременно два миллиардера, Олег Тиньков и исполнительный директор финтех-компании Revolut Николай Сторонский, отказались от российского гражданства. К тому же стало известно, что около трети чиновников московской мэрии уехали из России. Предприниматель Олег Тиньков отказался от российского гражданства. Об этом он написал в своем инстаграме. «Я официально отказался от российского гражданства! Не могу видеть, как мои бывшие соотечественники убивают и грабят просто так мирных людей», – написал он.

Уезжают также работники федеральных ведомств: Минпросвещения, Минцифры и Центробанка. Покинули страну и многие сотрудники подведомственных учреждений федеральных министерств. А многие чиновники уехали в никуда - просто перестали выходить на работу, официально не уволившись и не оповестив руководство. В штате их после этого не держат – сразу увольняют. Естественно, без выплаты выходного пособия. Массовый отток чиновников начался после гибели начальника одного из отделов правительства Москвы Алексея Мартынова, которого мобилизовали 23 сентября и сразу отправили в оккупированные территории Украины. Это событие произвело сильное впечатление на работников московской мэрии. Но ведь и в провинции в чиновничьих кабинетах не дураки сидят. И очень внимательно отслеживают ситуацию. Тут мэр Барнаула, что в Алтайском крае, заявил, что сотрудникам мэрии Барнаула будут платить в два раза больше командировочных за поездки в «ДНР», «ЛНР», Запорожскую и Херсонскую области.

«Денежное вознаграждение выплачивается в двойном размере; дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства, возмещаются в размере 8 480 рублей (233 маната – haqqin.az) за каждый день нахождения в служебной командировке. Органы местного самоуправления могут выплачивать безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками», - говорится в подписанном им документе. Но российский чиновник, изнутри знающий правила, по которым играет режим, прекрасно понимает – и не выплатят ничего толком, и кинут на оккупированных территориях, если придется, а жизнь – она одна. Поэтому предпочитает вообще свалить из системы – лишь бы не попасть в ее жернова. Что примечательно, российские власти полностью игнорируют эту проблему. У них все как обычно – «все идет по плану», отток компетентных специалистов – совершенно не проблема, за забором еще сотни, а то и тысячи таких стоят, так что никакого вреда от происходящего нет. А те, кто уехал или самовыпилился – «крысы» и иноагенты. У режима сейчас только один лозунг – «больше хардкора, больше жести». Чем-то иным трудно объяснить принятые на днях поправки к Трудовому кодексу России в российской Госдуме. Согласно поправкам, «мобилизация предпринимателя признается основанием для увольнения его работников».