Чиновники и миллиардеры бегут из России горячая тема
В России очередной забег, «осенний марафон», голосование ногами в отношении путинской политики. Одновременно два миллиардера, Олег Тиньков и исполнительный директор финтех-компании Revolut Николай Сторонский, отказались от российского гражданства. К тому же стало известно, что около трети чиновников московской мэрии уехали из России.
Предприниматель Олег Тиньков отказался от российского гражданства. Об этом он написал в своем инстаграме. «Я официально отказался от российского гражданства! Не могу видеть, как мои бывшие соотечественники убивают и грабят просто так мирных людей», – написал он.
Уезжают также работники федеральных ведомств: Минпросвещения, Минцифры и Центробанка. Покинули страну и многие сотрудники подведомственных учреждений федеральных министерств. А многие чиновники уехали в никуда - просто перестали выходить на работу, официально не уволившись и не оповестив руководство. В штате их после этого не держат – сразу увольняют. Естественно, без выплаты выходного пособия.
Массовый отток чиновников начался после гибели начальника одного из отделов правительства Москвы Алексея Мартынова, которого мобилизовали 23 сентября и сразу отправили в оккупированные территории Украины. Это событие произвело сильное впечатление на работников московской мэрии.
Но ведь и в провинции в чиновничьих кабинетах не дураки сидят. И очень внимательно отслеживают ситуацию. Тут мэр Барнаула, что в Алтайском крае, заявил, что сотрудникам мэрии Барнаула будут платить в два раза больше командировочных за поездки в «ДНР», «ЛНР», Запорожскую и Херсонскую области.
«Денежное вознаграждение выплачивается в двойном размере; дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства, возмещаются в размере 8 480 рублей (233 маната – haqqin.az) за каждый день нахождения в служебной командировке. Органы местного самоуправления могут выплачивать безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками», - говорится в подписанном им документе. Но российский чиновник, изнутри знающий правила, по которым играет режим, прекрасно понимает – и не выплатят ничего толком, и кинут на оккупированных территориях, если придется, а жизнь – она одна. Поэтому предпочитает вообще свалить из системы – лишь бы не попасть в ее жернова.
Что примечательно, российские власти полностью игнорируют эту проблему. У них все как обычно – «все идет по плану», отток компетентных специалистов – совершенно не проблема, за забором еще сотни, а то и тысячи таких стоят, так что никакого вреда от происходящего нет. А те, кто уехал или самовыпилился – «крысы» и иноагенты. У режима сейчас только один лозунг – «больше хардкора, больше жести».
Чем-то иным трудно объяснить принятые на днях поправки к Трудовому кодексу России в российской Госдуме. Согласно поправкам, «мобилизация предпринимателя признается основанием для увольнения его работников».
То есть теперь договоры с работниками могут быть разорваны в случае мобилизации «работодателя - физического лица» или «работодателя, являющегося единственным учредителем (участником) юридического лица», если он не передаст свои полномочия кому-то еще.
Проще говоря, призвали предпринимателя – и сократить могут любых работников его предприятия, включая находящихся в отпусках и на больничных, а также беременных женщин. Без выходных пособий. И это ведь не только вакханалия с призывом наиболее экономической активной части населения, сумевшей завести свой бизнес, дескать, хотите сохранить бизнес – платите.
Это еще и ввержение в нищету той части населения, которая в этом бизнесе была занята, полное освобождение путинского режима от своих социальных обязательств. «Времена нынче тяжелые, а потому терпите».
В одном из видеорепортажей журналиста Эйнуллы Фатуллаева из Украины была замечательная фраза: «Война показала, кто чего стоит». Так и в этом случае – война показала, чего стоят российский ВПК и российская армия. От них – только бежать.