Евросоюз поблагодарил Турцию

Евросоюз благодарен ООН и Турции за возвращение России в зерновую сделку. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем Twitter-аккаунте.

"Евросоюз благодарен за участие ООН и Турции в решении России вернуться к Черноморской зерновой инициативе. Еда никогда не должна использоваться в качестве оружия войны. Экспорт зерна имеет решающее значение для преодоления глобального продовольственного кризиса, усугубляемого Россией", - написал он.