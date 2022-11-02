Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:54

У российской пропаганды сейчас непростая задача – как представить неудачный кульбит Кремля в вопросе зерновой сделки или зернового коридора, кому как нравится в качестве очередной победы. А то как-то неудобно получилось… 29 октября было объявлено, что Россия выходит из сделки, гарантирующей поставки украинского зерна на мировой рынок. Грозно объявлено, по-имперски, с соответствующими интонациями, с намеками и с требованиями к Украине гарантировать безопасность Черноморского флота, который обстреливает... Украину.

Тут-то и наступил для Москвы сюрприз – поставки продолжились и без участия России. А Турция еще и объявила, что для безопасности корабли будут использовать ее флаг. Хулуси Акар поговорил с Шойгу и популярно объяснил ему, что суда с зерном будут отправляться из украинских портов независимо от того, в деле Россия или нет. После чего Москва переобулась в воздухе и объявила, что возвращается в сделку, поскольку получила некие «письменные гарантии, что атак на Черноморский флот больше не будет», как не будет использования зернового коридора в военных целях. Нюанс в том, что этот коридор проходит через порты Украины – Ильичевск, Одессу, Николаев, куда прибывают западные грузы военного назначения в помощь Украине. Так что цена этим «письменным гарантиям» - стоимость фигового листка... На достаточно примитивный вопрос: подтвердим делами, а не словами, что без нас нельзя, или не подтвердим, Москва начала что-то невнятно лопотать и по-быстрому соскочила с этой скользкой темы, сделав вид, что просто пошутила. В итоге ООН продолжает «свадебно генералить» в новом формате, Украина не только обеспечивает поставки зерна, но и по факту снимает морскую блокаду своих портов, что само по себе – весьма серьезное достижение.