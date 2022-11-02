Снятие российского флага со здания областной госадминистрации в Херсоне может быть информационным вбросом для создания впечатления, что россияне покидают населенные пункты на юге Украины, заявила начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Это может быть проявление провокации для того, чтобы создать впечатление, что населенные пункты оставлены, что вхождение в них безопасно. Учитывая, что они давно готовились к уличным боям, то, как они располагают свои подразделения, мы отдаем себе отчет в запланированной тактике действий, и не стоит спешить радоваться. Надо понимать, что гибридная война предусматривает и такие информационные вбросы, атаки, которые могут быть рассчитаны на ослабление войск", - отметила Гуменюк.

По ее словам, несмотря на то, что россияне создают эффект тотальной эвакуации, украинские силы обороны отслеживают их военные маневры, чтобы "создать для себя какую-то правильно построенную оборону".

Гуменюк отметила, что в Херсоне остаются российские регулярные подразделения, переодетые в гражданскую одежду, которые заселяются в дома уехавших жителей Херсона.