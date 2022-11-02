В Херсоне сняли российский флаг со здания администрации. В ВСУ назвали это провокацией фото; обновлено 21:45
Снятие российского флага со здания областной госадминистрации в Херсоне может быть информационным вбросом для создания впечатления, что россияне покидают населенные пункты на юге Украины, заявила начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
"Это может быть проявление провокации для того, чтобы создать впечатление, что населенные пункты оставлены, что вхождение в них безопасно. Учитывая, что они давно готовились к уличным боям, то, как они располагают свои подразделения, мы отдаем себе отчет в запланированной тактике действий, и не стоит спешить радоваться. Надо понимать, что гибридная война предусматривает и такие информационные вбросы, атаки, которые могут быть рассчитаны на ослабление войск", - отметила Гуменюк.
По ее словам, несмотря на то, что россияне создают эффект тотальной эвакуации, украинские силы обороны отслеживают их военные маневры, чтобы "создать для себя какую-то правильно построенную оборону".
Гуменюк отметила, что в Херсоне остаются российские регулярные подразделения, переодетые в гражданскую одежду, которые заселяются в дома уехавших жителей Херсона.
* * * 13:27
Со здания областной государственной администрации в Херсоне исчез российский флаг, сообщает РБК-Украина.
"Херсонская областная государственная администрация. Фото сделано сегодня. Таинственное исчезновение сами понимаете чего… Херсон был, есть и будет только украинским. И если не мы, так сами снимете свои тряпки", - рассказал первый замглавы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
Ранее сообщалось, что россияне переместили свою "администрацию" из Херсона на левый берег Днепра. Теперь она находится в захваченном ими Скадовске.